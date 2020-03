Wtorek 3 marca 2020 Wyniki sprzedaży procesorów w Mindfactory w lutym

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 06:46 W sieci właśnie pojawiły się najnowsze dane dotyczące sprzedaży procesorów w niemieckim sklepie internetowym Mindfactory. W lutym, co było dość oczekiwane, nastąpił spadek sprzedaży względem listopada i grudnia - miesięcy przedświątecznych zakupów, kiedy najwięcej osób decyduje się na wymianę komponentów. Sumarycznie sprzedaż względem listopada i grudnia była mniejsza o około 30 procent, a względem stycznia o około 10 procent. Jednocześnie różnica w poziomie sprzedaży pomiędzy procesorami Intela i AMD utrzymała się na poziomie podobnym jak w ostatnich kilku miesiącach.



Sumarycznie, ze wszystkich procesorów sprzedanych w lutym w Mindfactory, 87 procent stanowiły procesory AMD a 13 procent procesory Intela.



Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, procesory zakupione w lutym przez klientów Mindfactory kosztowały około 4,7 mln Euro, z czego około 3,9 mln Euro to wpłaty za zakupione procesory AMD, a około 0,8 mln Euro to wpłaty za procesory Intela.



Najpopularniejszymi modelami procesorów w przypadku Intela były Core i7 9700K i Core i5 9600K, a w przypadku AMD: Ryzen 5 3600, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600X i Ryzen 9 3900. Jednocześnie liczba sprzedanych Ryzenów 3600 kolejny raz była większa od sprzedaży wszystkich procesorów Intela razem wziętych.



Omawiając te wyniki należy wspomnieć, że dotyczą one rynku DIY, czyli osób samodzielnie składających swoje komputerów z wybranych komponentów. Na rynku gotowych zestawów komputerowych i laptopów udział procesorów Intela i AMD jest znacznie inny.











