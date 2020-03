Wtorek 3 marca 2020 Trzy nowe bezgłośne zasilacze od Seasonic

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:40 Seasonic wprowadza do sprzedaży trzy nowe w pełni pasywnie chłodzone zasilacze komputerowe. Jednostki należą do znanej serii Prime, i oferują moc 450W, 500W i 700W, dołączając do oferowanego od dwóch lat modelu o mocy 600W. Prime PX 450W oraz Prime PX 500W odznaczają się certyfikatem sprawności 80 Plus Platinum (sprawność przekracza 93%) i oferują dwie wtyczki PCIe 6+2 pin oraz osiem wtyczek SATA. Prime TX 700W oferuje sprawność szczytową ponad 95% (certyfikat 80 Plus Titanium) i zapewnia 4 wtyczki PCIe 6+2 pin oraz 12 wtyczek SATA.



Cała trójka ma modularne okablowanie i jest objęta 12-letnią gwaranacją producenta.









