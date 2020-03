Wtorek 3 marca 2020 Nvidia organizuje ważną wideokonferencję online

Autor: Zbyszek | źródło: WccFtech | 06:57 Po odwołaniu zaplanowanej na dni 16-20 marca konferencji Game Developers Conference (GDC), Nvidia postanowiła nie czekać na jej nowy termin, ani tym bardziej do czerwcowych targów Computex. Zieloni poinformowali właśnie, że wystąpienie, jakie podczas GDC miał zaprezentować szef Nvidia, Jensen Huang, odbędzie się w zbliżonym do planowanego dotychczas terminu, ale w siedzibie Nvidia i będzie transmitowane online na żywo poprzez Internet. To świadczy o tym, że Nvidia prawdopodobnie ma do zaprezentowania coś ciekawego, z czym nie chce dłużej czekać.



Wstępnie określono, że prezentacja online odbędzie się nie później niż 26 marca, a jej dokładny termin zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu wszystkich koniecznych szczegółów.



