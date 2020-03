Wtorek 3 marca 2020 Zakrzywione monitory biurowe od Samsunga

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 06:34 Zakrzywione ekrany do tej pory występowały głównie w monitorach przeznaczonych dla graczy lub tych o bardzo szerokim ekranie i dużej przekątnej obrazu. Trend ten zamierza zmienić Samsung, który właśnie zaprezentował trzy nowe biurowe monitory z zakrzywionym ekranem. Monitory należą do serii T55 i mają matryce VA o rozdzielczości Full HD, jasności 250 cd/m2, częstotliwości odświeżania 75 Hz i czasie reakcji plamki 4ms (GtG). Przekątna ekranu wynosi 24-cale, 27-cali lub 32-cale, a promień krzywizny we wszystkich trzech modelach to 1000R.



Zastosowana matryca VA oferuje pokrycie 119 % przestrzeni barwnej sRGB i 88,4% Adobe RGB. Wyposażenie obejmuje złącza D-Sub, HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, a w modelach 27 i 32-calowych także zintegrowane głośniki stereo o mocy 2 x 5W. Niestety zastosowana podstawka nie ma możliwości regulacji wysokości ekranu ani funkcji pivot, co jest dość dużym brakiem w przypadku monitorów biurowych. Ceny nie zostały podane.











