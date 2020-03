Wtorek 3 marca 2020 Xerox chce przejąć HP i wykłada 27 mld USD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:46 (1) Xerox od pewnego czasu czyni starania, aby przejąć swojego konkurenta na rynku urządzeń drukujących, czyli HP. Dotychczas były one jednak nieskuteczne, a różne propozycje fuzji lub przejęcia zostały odrzucone przez zarząd HP. Xerox jednak nie poddaje się, i właśnie zapowiedział, że spróbuje przejąć HP bez zgody jego zarządu. Ma w tym pomóc wezwanie wykupu akcji wystosowane do akcjonariuszy HP, w któym Xerox oferuje im po 24 dolary za jedną akcję, czyli o prawie 4 dolary więcej od ich bieżącej ceny na giełdzie. Łącznie Xerox zarezerwował na transakcję aż 27 mld dolarów.



Zdaniem analityka z banku Morgan Stanley, oferta Xeroxa nie zadowala udziałowców HP - mają oni brać pod uwagę ryzyko wynikające z ewentualnej transakcji, w której Xerox wchłonie firmę 4 razy większą od siebie.



