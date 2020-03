Środa 4 marca 2020 Seasonic wprowadza zasilacz Connect Gold 750W

Autor: Zbyszek | źródło: Seasonic | 16:19 Seasonic w ubiegłym roku zaprezentował koncepcyjny zasilacz komputerowy, wprowadzający nieco świeżości w dziedzinie okablowania i systemu podłączenia komponentów komputerowych. Teraz jednostka trafia do normalnej sprzedaży, jako Seasonic Connect Gold 750W. Zasilacz bazuje na modelu Prime 750W, w odróżnieniu od którego posiada zupełnie inny system okablowania. Wszystkie przewody zasilające są wyprowadzone z zasilacza jedną grubą wiązką, którą należy wpiąć do płaskiego panelu przeznaczonego do pionowego montażu w obudowie. Następnie zasilanie elementów elektronicznych podłącza się bezpośrednio do tego panelu.



Takie rozwiązanie zdaniem Seasonic pozwala na lepsze zapanowanie nad ułożeniem przewodów w obudowie i poprawia estetykę oraz przepływ powietrza. Panel ze złączami poza standardowym obecnie złączem ATX 24-pin oferuje też dwa złącza EPS 4+4 pin, cztery złącza PCIe 6+2 pin, 10 złącz SATA i trzy Molex.



Seasonic Connect Gold 750W jest zgodny z klasą efektywności 80 Plus Gold i objęty 10-letnią gwarancją producenta. Cena sugerowana w Europie to 199 Euro.











