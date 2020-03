Czwartek 5 marca 2020 SETI@Home zawiesza dalsze poszukiwanie kosmitów

Autor: Zbyszek | źródło: SETI | 06:38 SETI@Home to projekt Internetowych obliczeń rozproszonych, skupiony wokół poszukiwania śladów obcej cywilizacji w obserwowanym kosmosie. Projekt polegał na użyciu społeczności Internetowej do analizy kosmicznego szumu radiowego i poszukiwania w nim nienaturalnych sygnałów, prawdopodobnie pochodzących od obcych cywilizacji. Uczestnicy programu za pomocą przygotowanego klienta pobierali porcje szumu kosmicznego rejestrowanego przez radioteleskop w Arecibo, i następnie użyczali moc obliczeniową swoich komputerów dla potrzeb analizy szumu w celu znalezienia w nim cech, które mogą świadczyć o tym, że sygnał został nadany przez pozaziemską cywilizację.



Organizacja SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), zajmująca się pozyskiwaniem dowodów istnienia życia pozaziemskiego, poinformowała właśnie, że po 21 latach zawiesza dalsze funkcjonowanie programu SETI@Home.



Aktualnie program zawieszony został zaledwie do 31 marca. W czasie tym SETI ma opublikować szczegółowy raport podsumowujący 21 lat obliczeń wykonywanych za pomocą sieci SETI@Home. Ma być to obszerny artykuł naukowy, w którym zebrane zostaną wnioski z 21 lat analizy danych, oraz być może odpowiedź na pytanie, czy we Wszechświecie udało się namierzyć sygnały mogące świadczyć o istnieniu obecnej cywilizacji.



Badacze z SETI nie podjęli jeszcze na ten moment decyzji, czy będą w przyszłości kontynuować projekt SETI@Home, czy też jego zawieszenie oznacza prawdopodobnie wygaszenie tej inicjatywy. Zainteresowani wsparciem poszukiwania kosmitów mogą jednak dołączyć do innych projektów tego typu, jak np. BOINC, MilkyWay i Enstein.







