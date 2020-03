Czwartek 5 marca 2020 AMD zapowiada kolejne architektury CPU i GPU

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:35 Podczas zorganizowanej właśnie konferencji Financial Analyst Day firma AMD omówiła swoje plany na najbliższe lata. Wydarzenie było zorganizowane głównie dla akcjonariuszy i partnerów biznesowych AMD, i dotyczyło zaktualizowanego planu biznesowego AMD. Ostatnia konferencja Financial Analyst Day odbyła się w 2017 roku, i teraz AMD pochwaliło się osiągnięciami uzyskanymi od tego czasu, takimi jak znaczny wzrost przychodów, wyraźne zmniejszenie debetu, czy wzrost marży i powrót do zysków. W nowej strategii producent zakłada, że jego przychody będą rosnąć w tempie około 20 procent rocznie (zamiast 14 procent jak dotychczas), a marża brutto przekroczy z biegiem czasu 50 procent.



Mają w tym pomóc oczywiście nowe produkty. Nie była to konferencja typowo techniczna, ale podano kilka nowych szczegółów na temat przygotowywanych procesorów i kart graficznych.



Przede wszystkim, zapewniono, że procesory z architekturą ZEN 3 oraz karty graficzne oparte o architekturę RDNA drugiej generacji trafią do sprzedaży w tym roku.

Architektura RDNA 2 będzie sprzętowo obsługiwać Ray Tracing oraz variable-rate shading, a ponadto ma zaoferować o 50% wyższy wskaźnik wydajności na wat, w porównaniu do aktualnej architektury RDNA pierwszej generacji. Co więcej, najszybsze karty zbudowane z RDNA 2 mają być bardzo wydajne - zapowiedziano powrót do konkurowania z Nvidia na rynku kart graficznych dla entuzjastów.



Po RDNA2 opracowana zostanie jeszcze architektura RDNA trzeciej generacji, która ma pojawić się 2022 roku.



Równolegle AMD opracowuje inną architekturę, CDNA (Compute DNA), zoptymalizowaną do wykonywania obliczeń na GPU, i przeznaczoną do stosowania w kartach typu FirePro. Pierwsza generacja architektury CDNA będzie gotowa prawdopodobnie jeszcze w tym roku, a druga generacja pojawi się równolegle z RDNA 3 dla graczy.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.