Microsoft zwiększy transparentność telemetrii w Windows 10

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:01 Telemetria w Windows 10 to dla wielu osób temat drażliwy. Spora część użytkowników chciałaby nie tylko wiedzieć jakie dokładnie dane zbiera Microsoft, ale i zupełnie zablokować komunikację swoich PCtów z serwerami giganta z Redmond. Ten oczywiście nie ma zamiaru na to pozwalać, natomiast zdecydował się na nieco większą transparentność w zakresie telemetrii. Pierwszym krokiem będzie zmiana nazewnictwa poszczególnych opcji w zakładce Dane Diagnostyczne w sekcji Prywatność. Miejsce „podstawowych” informacji zajmie opcja „niezbędne dane” z pełniejszym opisem. Po jej wybraniu do producenta będą trafiać dane ogólne o zamontowanych podzespołach, wersji systemu i sterowników oraz adresie IP.



Microsoft potrzebuje ich by skutecznie reagować na zgłoszenia dotyczące pojawiających się błędów.



Etykietę „Pełne” dane zastąpi nowa: „Opcjonalne dane diagnostyczne”. Ta opcja będzie domyślnie nieaktywna, natomiast użytkownicy, którzy zdecydują się na jej aktywację zgadzają by Microsoft pobierał od nich szczegółowe informacje o swojej aktywności, obejmujące między innymi odwiedzane strony oraz historię używanych aplikacji.



Dla większości czytelników TPC takie zmiany nie wnoszą zbyt wiele, ale musicie pamiętać, że większość użytkowników komputerów PC to osoby nietechniczne, które nie mają pojęcia czym jest telemetria. Dla nich nowy opis jest ważny, bo wreszcie dowiedzą się co tak naprawdę zbiera Microsoft.



