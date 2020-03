Poniedziałek 9 marca 2020 Specyfikacja i rendery nowych NUCów od Intela

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:15 Do sieci trafiła specyfikacja techniczna nowej generacji NUCów od Intela wraz z renderami prezentującymi ich obudowy. Podobnie jak do tej pory użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy wersją standardową i bardziej profesjonalną. Ta pierwsza pod względem wyglądu bardzo mocno przypomina obecną generację, ale jest wyposażona w najnowsze procesory Intela w miejsce układów 8-mej generacji. Panther Canyon, bo tak się nazywa, oferuje 28W układ Tiger Lake U (i3, i5, lub i7) z IGP Intel Xe, dwukanałową pamięć RAM DDR4-3200 SODIMMs (do 64GB), oraz sloty M.2 22x80 i PCIe x4 Gen4 NVMe ze wsparciem dla Intel Optane Memory M10.



Jeśli chodzi o dostępne złącza, to można liczyć na HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, dwa porty USB 3.1 z Thunderbolt 3 i wsparciem dla monitorów 8K, port Ethernet połączony z układem Intel 10/100/1000/2500 Mb/s, trzy USB typu A i złącze jack. Nie zabrakło też układu Intel Wireless-AX 201 IEEE 802.11ax, zapewniającego obsługę Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.





Mocniejszy Phantom Canyon, znany również jako NUC 11 Extreme, będzie sprzedawany w znacznie większej obudowie z charakterystycznym logo czaszki (1,45l vs 0,7l). Tutaj również znajdziemy procesor Tiger Lake U (i5 lub i7 z TDP 28W) dwukanałową pamięć DDR4-3200 SODIMMs (do 64GB), oraz układy Intel Ethernet 10/100/1000/2500Mbps i Intel Wireless-AX 201( Wi-Fi 6 + Bluetooth 5).



W przeciwieństwie do mniejszego NUCa w wersji Extreme znajdziemy więcej slotów: M.2 22x80/110, M.2 22x80 oraz PCIe x4 Gen3 z NVMe, a także miejsce na dodatkową, dedykowaną kartę graficzną z 6GB lub 8GB wbudowanej pamięci RAM. Prawdopodobnie będzie to karta produkcji Intela z GPU Xe.



Cen nie poznaliśmy.









