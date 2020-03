Poniedziałek 9 marca 2020 Gry od 2K Games znikają z usługi GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:30 Usługa GeForce Now jest powszechnie chwalona przez graczy i recenzentów zarówno za kwestie techniczne, takie jak niskie opóźnienia czy dopracowany interfejs, jak i decyzję o integracji z popularnymi sklepami pokroju Steam i Epic. Niestety „zieloni” mają na pieńku z dystrybutorami gier AAA, którzy w większości rezygnują ze współpracy usuwając tym samym swoje biblioteki gier z usługi. Niedawno na taki krok zdecydowała się firma 2K Games, posiadająca w swoim portfolio miedzy innymi takie serie jak Mafia, Cywilizacja Bioshock, Xcom czy Borderlands. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się Capcom, EA, Konami, Remedy, Square Enix, Rockstar, Bethesda oraz Activision Blizzard.



Niestety jak tak dalej pójdzie to w usłudze zostaną same gry z gatunku Indie, a usługa prawdopodobnie umrze śmiercią naturalną.



