Poniedziałek 9 marca 2020 Kolejne darmowe gry na Epicu: Anodyne 2, A Short Hike i Mutazione

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:44 Jak zapewne wiecie obecnie można pozyskać na Epic Store za darmo dwie całkiem ciekawe gry. Są to platformówka GoNNER i strategia czasu rzeczywistego osadzona w klimacie Sci-fi o nazwie Offworld Trading Company. Drugi z wymienionych tytułów to dzieło Sorena Johnsona, jednego z twórców Cywilizacji VI. Jak sama nazwa wskazuje gra skupia się na zarządzaniu wielką firmą handlową operującą na obcych planetach. Naszym zadaniem jest nie tylko rozwój własnej firmy, ale i walka z agresywną konkurencją, która nie cofnie się przed niczym by wygryźć nas z interesu.



Obie gry można przypisać do swojego konta do 12 marca włącznie, a po tej dacie ich miejsce zajmą aż trzy nowe pozycje. Pierwsza z nich to przygodówka łącząca elementy rozgrywki 2D i 3D o nazwie Anodyne 2: Return to dust, w której przyjdzie nam zwiedzić tajemniczy świat zagrożony przez pojawienie się tajemniczego nanopyłu. Kolejna gra to również przygodówka, ale o zupełnie innym, bardziej rekreacyjnym charakterze. W Short Hike wcielamy się w antropomorficznego ptaka, którego celem jest dotarcie na sam szczyt wirtualnego Hawk Peak. Ostatni tytuł, również jest (niespodzianka) grą przygodową, ale o znacznie cięższym charakterze. MUTAZIONE opowiada historie 15-letniej Kai, która nie tylko musi zaopiekować się chorym dziadkiem, ale i rozwiązać zagadkę nadprzyrodzonych zjawisk dziejących się w tytułowym miasteczku. Gra skupia się na głównej bohaterce i jej problemach.



Aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.











