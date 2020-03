Poniedziałek 9 marca 2020 Intel wykorzysta big.LITTLE w desktopowych procesorach Alder Lake?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:14 Kilka godzin temu ortal VideoCardZ opublikował nieoficjalną specyfikację procesorów Alder Lake-S, których premiera powinna odbyć się w 2021 lub 2022 roku. Układy te zastąpią w desktopach chipy z rodziny Rocket Lake-S i mają bazować na zupełnie nowej litografii (10nm lub 7nm) oraz korzystać z również niestosowanej do tej pory podstawki LGA 1700. Jeśli wierzyć plotkom, Intel planuje zastosować w nich znaną z urządzeń mobilnych technologię Big.LITTLE, łączącą na jednej płytce krzemowej bardzo wydajne rdzenie ze słabymi, ale energooszczędnymi. Te pierwsze uaktywniają się jedynie pod obciążeniem, a w trybie IDLE aktywne są ich słabsze odpowiedniki.



W przypadku modeli Alder Lake-S układy o TDP 125W i 80W miałyby składać się z maksymalnie 16-tu rdzeni x86 w konfiguracji 8+8, oraz IGP Gen 12, a słabsze jednostki, oferowałyby maksymalnie 6 mocniejszych rdzeni. Bardzo możliwe, że Intel zastosuje tu połączenie rdzeni Golden Cove oraz Gracemont.



Studiując poniższe dane pamiętajcie jednak, że na razie to tylko plotki. Nie ma żadnej pewności, że poniższe informacje są prawdziwe, a nawet jeśli, to i tak do premiery zostało tak dużo czasu, że ostateczna specyfikacja Alder Lake-S może ulec znaczącej zmianie.









