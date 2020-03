Poniedziałek 9 marca 2020 Jak wysłać paczkę kurierem - poradnik

InPost stał się w tym czasie trzecią najczęściej wybieraną firmą kurierską w sektorze dostaw ze sklepów internetowych (wg raportu "E-commerce w Polsce 2019: Gemius dla e-commerce Polska").







Jak wysłać paczkę kurierem bez rejestracji

Jeżeli chcesz wysłać paczkę kurierem, ale nie chcesz zakładać konta w systemie operatora, to odpowiednim rozwiązaniem dla ciebie jest oferowana przez InPost usługa Szybkie Nadania. Jest to usługa pozwalająca na przygotowanie przesyłki do nadania on-line, bez rejestracji, poprzez prosty formularz, w którym wpiszesz wszystkie potrzebne do nadania paczki dane. Po pierwsze należy wybrać formę przesyłki (paczkomatowa lub kurierska) i odpowiedni do jej rozmiaru gabaryt. Ponieważ przesyłkę nadaje się w paczkomacie, to kluczowe jest ustalenie do jakiej skrytki w paczkomacie paczka się zmieści (przy ustalaniu gabarytu) oraz wskazanie paczkomatu nadawczy. Następnie podaje się dane nadawcy i odbiorcy, a więc imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku odbiorcy także dokładny adres, pod który ma być dostarczona przesyłka (bo cały czas mówimy o tym jak wysłać paczkę kurierem).

Dla wygody użytkownika po prawej stronie przez cały czas widoczne jest okienko zawierające podsumowanie wszystkich wyborów dotyczących przesyłki (jeśli chodzi o wybory życiowe, InPost nie ma nic do powiedzenia), jak również wynikająca z tych wyborów cena usługi. Po zaakceptowaniu regulaminu klient musi opłacić przesyłkę przelewem on-line, po czym może wydrukować etykietę nadawczą, którą nakleja na paczkę. Paczkę należy zabrać do wcześniej wybranego paczkomatu, gdzie po zeskanowaniu kodu z etykiety otworzy się odpowiednia skrytka. Po zamknięciu skrytki przesyłkę można uznać za nadaną.



Jak wysłać paczkę kurierem bez wychodzenia z domu

Klientom posiadającym konto w Managerze Paczek InPost oferuje również możliwość zamówienia odbioru przesyłek przez kuriera pod wskazanym adresem. Kosztuje tej usługi to niecałe 5 zł, a nawet mniej (dokładnie 0 zł) przy nadaniu pięciu lub więcej paczek na raz. Aczkolwiek należy zauważyć, że wtedy procedura się trochę komplikuje.

Jak wysłać paczkę kurierem InPost z odbiorem od nadawcy? Po zalogowaniu do do Managera Paczek należy kliknąć opcję “wyślij przesyłki” i w formularzu nadania wybrać “kurier” jako formę dostawy. Po wypełnieniu formularza i podaniu dokładnych danych odbiorcy (w tym imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail) należy określić gabaryt przesyłki oraz wybrać miejsce nadania przesyłki. Są tu do wyboru dwie standardowe opcje (nadanie w paczkomacie lub w Punkcie Obsługi Paczek) oraz trzecia, która nas w tym przypadku interesuje. Tą opcją jest: "Utworzę zlecenie odbioru - przesyłkę odbierze kurier InPost (usługa dodatkowo płatna)", która oznacza dokłądnie to co napisano, czyli że kurier przyjedzie pod wskazany adres żeby zabrać przesyłkę.



Kurier nie przyjedzie jednak po paczki gdziekolwiek - trzeba wcześniej zdefiniować punkt (lub punkty) odbioru przesyłek, co można zrobić w ustawieniach panelu “Moje Konto”, w zakładce “Nowy punkt odbioru”. Znajduje się tam formularz, w którym należy podać adres nowego punktu nadania przesyłek. Adres ten musi zostać zweryfikowany, co może potrwać do 24 godzin. Użytkownik, który ma zdefiniowany jeden lub więcej punktów odbioru może wybrać jeden z nich przygotowując nadanie przesyłki w Managerze Paczek. W takim wypadku, po zatwierdzeniu i opłaceniu przesyłki, pozostaje mu tylko czekać na kuriera, który przyjedzie po paczki. Jest to idealne rozwiązanie dla osób cierpiących na agorafobię.



