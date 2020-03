Poniedziałek 9 marca 2020 Odnaleziono nową lukę w procesorach AMD – oficjalne oświadczenie producenta

Autor: Wedelek | 19:03 (1) Pracownicy Uniwersytetu Technologicznego w Austriackim Graz odkryli nową lukę obecną w procesorach AMD z rdzeniami Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Zen, Zen+ oraz Zen 2 i nazwali ją „Take A Way”. Składają się na nią dwie podatności o nazwach Collide+Probe oraz Load+Reload. Obie są związane z funkcją predykcji stosowaną przez producenta z Sunnyvale od 2011 roku do przyspieszenia działania pamięci podręcznej L1 dla danych. Pierwsza z nich służy atakującemu do monitorowania dostępu do pamięci ofiary bez znajomości fizycznych adresów komórek pamięci, które są wykorzystywane przez procesor, natomiast Load+ Reload pozwala na dokładne śledzenie ścieżki dostępu do pamięci w obrębie fizycznego rdzenia.



W tym przypadku atakujący korzysta z mechanizmu zapobiegającego unieważnianiu kolejki cache oraz z pamięci współdzielonej, skutecznie ukrywając przy tym swoją obecność. Osoby odpowiedzialne za znalezienie opisywanej luki zaprezentowały w jaki sposób można z niej skorzystać, używając w tym celu kodu Java Script oraz dodatkowych typów ataków, w tym Spectre, do oszukania mechanizmu ASLR (Address space layout randomization). Ilość pozyskanych danych była stosunkowo niewielka, ale obejmowała między innymi klucz AES użyty podczas szyfrowania danych, więc trudno uznać atak za bezsensowny. Inna sprawa, że użyta metoda była bardzo skomplikowana i wymagała dużej ilości zasobów.



Poruszając temat „Take A Way” nie sposób nie wspomnieć o pewnych kontrowersjach związanych z jednym z autorów odpowiedzialnych za jej wykrycie. Otóż okazało się, że jego praca była finansowana przez firmę Intel. To samo z siebie nie jest czymś złym, ale mimo wszystko część osób poczuła się zbulwersowana tym, że Intel przeznacza środki na szukanie luk u konkurencji w momencie, gdy sam ma z nimi problem.



Wracając jednak do sedna problemu, to AMD wiedziało o jego istnieniu od sierpnia i ponoć już się do niego odniosło. Jedna z łatek wydanych wcześniej w odpowiedzi na inny atak typu sidechannel miała przy okazji wyeliminować również problem predykcji dla L1D. Producent twierdzi, że jeśli nasz system jest aktualny, to nie mamy się czego obawiać.



Odmiennego zdania są jej odkrywcy, którzy twierdzą, że luka wciąż istnieje. Niestety trudno w tej chwili jednoznacznie określić kto mówi prawdę.







