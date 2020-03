Wtorek 10 marca 2020 Apple ogłasza akcję serwisową iPadów Air 2019

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:01 Apple uruchomiło akcję serwisową dla posiadaczy wadliwych iPadów Air 2019 3rd gen, w których przestał działać ekran. Ponoć problem dotyczy niewielkiej ilości urządzeń wyprodukowanych w okresie pomiędzy marcem a październikiem ubiegłego roku. Jak donoszą posiadacze feralnych egzemplarzy objęte usterką iPady nagle przestają wyświetlać obraz, a w niektórych przypadkach wcześniej ekran zaczyna migotać. Niestety Apple nie podaje co jest źródłem problemu, natomiast uruchomienie akcji serwisowej sugeruje, że mamy do czynienia z usterką sprzętu, a nie oprogramowania.



Prawdopodobnie część wyświetlaczy została wadliwie wykonana i muszą one zostać fizycznie wymienione na inne. Wspomniany program serwisowy ma zasięg globalny i obejmuje wszystkie iPady 2019, których wiek nie przekracza dwóch lat (liczone od daty zakupu w sklepie).







