Wtorek 10 marca 2020 Xbox Series S będzie kosztować około $300?

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:14 Nie od dziś wiadomo, że nowe konsole od Sony i Microsoftu nie będą należeć do tanich. Model Xbox Series X trafi do sprzedaży w kwocie około $600-$800 dolarów, oferując przy tym wydajność na poziomie 12TFLOPSów. Jednocześnie Microsoft ma pracować nad tańszą wersją o kodowej nazwie Lockhart oferującej około 4TFLOPSy, a więc wydajność na poziomie PlayStation 4 Pro. Model Xbox Series S ma przy tym korzystać z procesora na bazie architektury x86 Zen i GPU Navi, a jego cena ma oscylować w okolicach $300.



Dla porównania sprzedawana obecnie PS4 Pro to wydatek około $350 - $450, przy czym konsola Sony pracuje na starszych podzespołach, które konsumują więcej energii elektrycznej. Również procesor w nowszym modelu będzie o wiele wydajniejszy, co w rezultacie przełoży się zapewne dość szybko na końcową wydajność sprzętu. W końcu gry korzystają nie tylko z GPU.



