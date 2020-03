Wtorek 10 marca 2020 AMD rezygnuje z układów chłodzenia z turbiną

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla/AMD | 05:28 Podczas Financial Analyst Day AMD podzieliło się z akcjonariuszami i klientami kilkoma istotnymi kwestiami dotyczącymi obecnych i przyszłych produktów tej firmy. Dowiedzieliśmy się między innymi, że AMD odchodzi od stosowanych do tej pory w referencyjnych modelach turbin, na rzecz tradycyjnych wentylatorów, połączonych z aluminiowymi radiatorami. Zaserwowano nam nawet tzw. zajawkę pokazującą jak może wyglądać chłodzenie tego producenta stosowane w przyszłych Radeonach. Mark Papemaster z AMD opowiedział też o nowym podejściu producenta z Sunnyvale do konstruowania produktów.



W ostatnich latach AMD zainwestowało mnóstwo środków w stworzenie nowych narzędzi do symulowania i analizy zapotrzebowania na kolejne chipy. Dzięki nim firma ma nie tylko szybciej i trafniej projektować nowe karty graficzne i procesory, ale i skuteczniej koordynować pracę poszczególnych działów. Przyszłe produkty mają też lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony rynku. Producent jest przekonany, że jego narzędzia potrafią trafnie przewidzieć w którym momencie pojawi się zapotrzebowanie na konkretny produkt, co ułatwi AMD wyprzedzenie na tym polu konkurencji.







