Czwartek 12 marca 2020 Z uwagi na koronawirusa nie będzie marcowej prezentacji Apple i targów E3

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Pod koniec marca miała się odbyć konferencja firmy Apple poświęcona następcy modelu iPhone SE, a także nowym iPadom i MacBookom, ale z uwagi na epidemię koronawirusa została odwołana. Tak przynajmniej twierdzi na swoim profilu w serwisie Twitter Jon Prosser. W tym wypadku mamy do czynienia ze szczególną sytuacją, bo Apple jeszcze nikogo na konferencję nie zaprosiło, więc i oficjalnego odwołania nie będzie. Mimo to od kilku miesięcy krążyły plotki o marcowej premierze nowego sprzętu od Apple, więc możemy założyć, że gdyby nie koronawirus, to ta by się odbyła.



Ostatnio coraz więcej pojawiało się też informacji o odwołaniu targów E3. Plotki na ten temat rozsiewali pracownicy firm, które miały wziąć udział w tej imprezie, więc można było uznać je za wiarygodne. Ich ostateczne potwierdzenie przyszło ze strony ESA, organizacji odpowiedzialnej za tę imprezę, która kilka godzin temu wystosowała krótkie oświadczenie dla prasy w którym czytamy o odwołaniu tegorocznego E3.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.