Epic Store w końcu dodał obsługę list życzeń

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:15 Epic Game Store doczekał się w końcu długo wyczekiwanej przez graczy i deweloperów funkcji list życzeń. Taki mechanizm funkcjonuje na konkurencyjnym Steamie od lat, ale dla uruchomionego w 2018 roku sklepu od Epica jest to kompletna nowość. Listy życzeń to indywidualne zbiory gier którymi zainteresowani są użytkownicy danego sklepu. Zazwyczaj są do nich dodawane tytuły, które gracz ma zamiar nabyć przy okazji ich przeceny. Mechanizm ten jest szczególnie ważny dla twórców gier niezależnych, którzy nie mają dostatecznej ilości środków na rozbudowany marketing.



Dla nich najważniejsze jest przykucie uwagi klienta, a następnie skłonienie go do zakupu. Listy życzeń idealnie sprawdzają się w tym przypadku jako forma remarketingu i w przypadku mniejszych studiów nierzadko decydują o tym czy dany projekt był opłacalny czy nie.







