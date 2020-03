Czwartek 12 marca 2020 Specyfikacja mobilnych Xeonów W z serii Comet Lake-H

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:44 Znany w środowisku entuzjastów IT użytkownik Twittera o nicku momomo_us podzielił się z nami informacjami na temat nowych, mobilnych Xeonów W z rodziny Comet Lake-H. Bazują one na tych samych rdzeniach x86 które trafią do procesorów Intela 10-tej generacji, a więc wytwarzanych w litografii 14nm pochodnych Skylake. Na razie wiadomo o istnieniu jedynie dwóch modeli Xeonów dla urządzeń mobilnych o symbolach W-10855M oraz W-10885M, ale pewnie będzie ich więcej. Pierwszy z wymienionych produktów jest układem sześciordzeniowym i dwunastowątkowym z 12MB pamięci podręcznej, a drugi to procesor z ośmioma rdzeniami, szesnastoma wątkami i 16MB pamięci L3.



W obu przypadkach będziemy mieć do czynienia z relatywnie wysokim zegarem Turbo który wynosi odpowiednio 5,1GHz oraz 5,3GHz. Taktowania bazowego nie znamy.







