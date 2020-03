Środa 11 marca 2020 Karty Nvidia Ampere będą produkowane w 10nm procesie litograficznym?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:44 W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne doniesienia dotyczące nadchodzących kart graficznych Nvidia nowej generacji z serii Ampere. Według nich Nvidia przygotowuje łącznie sześć nowych procesorów graficznych: GA100 korzystający z pamięci HBM2 i dedykowany dla kart profesjonalnych (Tesla i Quadro), oraz chipy GA102, GA103, GA104, GA106 i GA107, które wykorzystają pamięci GDDR6 i trafią m.in do przyszłych kart GeForce. Najnowsze informacje wskazują, że za wyjątkiem GA100, pozostałe chipy jednak nie będą produkowane w 7nm litografii przez TSMC.



Ich produkcją ma zająć się Samsung, wykorzystując swoją litografię 10nm, która jest bardzo zbliżona do nieco nowszego procesu 8nm LPP. GA102 ma posiadać 84 bloki SM i 5376 rdzeni CUDA oraz 384-bitową magistralę pamięci GDDR6. Karty zbudowane na bazie tego chipu, prawdopodobnie modele GeForce RTX 3080 Ti, będą do 40 procent bardziej wydajne od GeForce RTX 2080 Ti.



GA103 ma mieć 60 bloków SM i 3840-rdzeni CUDA oraz 320-bitowy interfejs pamięci GDDR6, a ich wydajność powinna być o około 10 procent wyższa od GeForce RTX 2080 Ti.



Chip GA104 zaoferuje z kolei 48 bloków SM, 3072 rdzenie CUDA i 256-bitowy interfejs GDDR6, a karty zbudowane na jego bazie pod względem wydajności powinny uplasować się pomiędzy GeForce RTX 2080 SUPER a GeForce RTX 2080 Ti.



Bardziej budżetowe karty z serii Ampere otrzymają chipy GA106 (do 1920 rdzeni CUDA, 192-bitowy interfejs pamięci) lub GA107 (do 1280 rdzeni CUDA i 128-bitowy interfejs pamięci.









