Czwartek 12 marca 2020 Desktopowy APU Renoir znaleziony w bazie 3DMarka

Autor: Wedelek | 16:33 Użytkownik Twittera o nicku _rogame opublikował dane odnalezione w bazie danych 3DMarka, dotyczące tajemniczego APU firmy AMD. Opisywany układ pracował z częstotliwością 3,5GHz i był wyposażony w IGP z zegarem 1750MHz, składający się prawdopodobnie ośmiu bloków CU. Ponieważ procesor został zamontowany na płycie głównej Gigabyte B550 AORUS PRO AC i korzystał z pamięci RAM typu DDR4 2133 MHz DIMM, więc mamy pewność, że jest to układ desktopowy. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z APU Renoir dla desktopów, wyposażonym w 8-rdzeni x86 Zen2 wytwarzanych w 7nm oraz GPU na bazie architektury Vega.



Pod względem specyfikacji może to być odpowiednik APU Ryzen 4800U/4900U, ale ze znacznie wyższym budżetem energetycznym. W 3DMarku 11 Performance opisywany chip zdobył 5659pkt, a więc mniej więcej tyle co model 4700U, przy czym trzeba pamiętać, że duży wpływ na wynik miała tu dość nisko taktowana pamięć RAM.







