Piątek 13 marca 2020 CDP zapowiedział nową grę z uniwersum Wiedźmina

Autor: Wedelek | źródło: Eurogamer | 05:01 Adam Kiciński z CDProjekt RED w wywiadzie dla Eurogamera zdradził, że kolejna gra po Cyberpunku 2077 będzie osadzona w uniwersum znanym z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Czeka nas zatem powrót do dobrze znanych klimatów, choć zapewne już bez Geralta, którego historia miała być domknięta w trzeciej części serii, a konkretnie w dodatku do niej, o podtytule Krew i Wino. Bardzo możliwe, że CDP zdecyduje się na eksplorację wątku Ciri lub innego Wiedźmina. Ponoć nowa gra ma sugerować zupełnie nową przygodę, a co za tym idzie będzie pozbawiona numerku w nazwie.



Oczywiście polski deweloper będzie równolegle pracować nad tytułami z serii Cyberpunk. Mowa o dodatku do podstawki z trybem wieloosobowym oraz samodzielnych dodatkach dla pojedynczego gracza. CDP pójdzie tu zapewne tropem firmy Rockstar i jej GTA Online.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.