Piątek 13 marca 2020 TSMC rusza z litografią 5nm. Opracowanie 3nm będzie kosztować 23 mld dolarów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up/KitGuru | 05:15 (7) TSMC rozpoczęło masową produkcję układów scalonych w swoim nowym, 5nm procesie litograficznym. Tajwański gigant wykorzystuje w nim technologię naświetlania EUV (Extreme UltraViolet), która pozwala wytwarzać ekstremalnie małe tranzystory, które następnie mogą być upakowane na bardzo małej powierzchni. Nowy proces produkcyjny pozwala przy tym wytwarzać chipy składające się z aż 14 warstw. Dla porównania litografia N7+ i N6 pozwala budować układy z maksymalnie pięcioma i sześcioma warstwami.



Pierwszym układem SoC wytwarzanym w 5nm będzie Apple A14, który trafi do nowych, planowanych we wrześniu iPhone’ów 11S/12. Amerykański gigant zajmie przy tym 2/3 linii produkcyjnych jakimi dysponuje TSMC dla nowej litografii. Nie wiadomo która firma lub firmy zgarną resztę mocy przerobowej, ale na pewno klientów nie zabraknie.



Kolejny proces TSMC, czyli 3nm, ma pojawić się w 2022 roku, a koszt jego opracowania i wdrożenia wyniesie około 23 miliardy dolarów. W tej cenie powstanie między innymi nowa fabryka mikroprocesorów. Niestety nie wiadomo w jakiej lokalizacji.



23 miliony (autor: Dzban | data: 13/03/20 | godz.: 11:19 )

Wydaje mi się że chodzi o 23 miliardy dolarów.



@1: dokładnie tak (autor: zartie | data: 13/03/20 | godz.: 11:25 )

w oryginale jest "billion" czyli po naszemu miliardy.



@Dzban (autor: rainy | data: 13/03/20 | godz.: 11:57 )

Z całą pewnością chodzi o 23 miliardy - 23 miliony to byłyby po prostu drobne.



Btw, zakład produkcyjny kosztował miliard dolarów albo nawet więcej już 20 lat temu.



$23B (autor: Conan Barbarian | data: 13/03/20 | godz.: 12:59 )

Zatem Intel być może za dwa lata dotrze do 7nm i to za kasę z kredytów, gdy TSMC już będzie trzepać piątaki aż miło a za kaskę budować trójkowe fabiki.

Oczywiście można pierdzielić, że 14nm+++++ (10nm nie istnieje) jest niewiele gorsze od 7nm, ale w praniu to już mamy grzejniki versus chłodne Ryzenki.

Zadziwiająca jest jednak zwłoka Intela z 10gen, gdy AMD tnie ceny a na zapleczu już trwają prace nad odpaleniem produkcji Ryzen 4000.



TSMC , firma na którą można liczyć w ich grafiku. (autor: Mario1978 | data: 13/03/20 | godz.: 13:32 )

Mieli do końca pierwszego półrocza uporać się z 5nm EUV a zrobili to trochę prędzej więc idą zgodnie z czasem.Czy Intel może dalej liczyć na taryfę ulgową i w końcu jednak konkurentowi stanie się krzywda jaką sami teraz mają z ogarnianiem 10nm?

Mnie bardziej interesuje co tam u Samsunga.Bo ten dalej skromnie się wypowiada na temat swoich procesów produkcji.

Mają umiar skubańcy i nie wywyższają się a więc nie podlegają typowym prawom jakie obowiązują w Europie czy USA.

W Polsce to jest szczególnie widoczne gdy ludzie zarabiają ponad 10tysięcy złotych to nagle są ponad wszystkimi zarabiającymi tylko średnią krajową lub mniej.Ta Buta wielu doprowadziła w przepaść no ale jak ktoś nie potrafi szanować innego człowieka to tak później jest.Nawet w firmie potrafią taką osobę dostrzec więc mając odpowiednią wiedzę czasami i tak jesteśmy na straconej pozycji.

A Samsung nie chwali się tylko robi to co do niego należy.Teraz jest czas TSMC i będzie trwał do końca 2021 roku ale 2022 rok zapowiada się Diamentowym Okresem dla Samsung właśnie ze względu na 3nm GAA.



23mld$ (autor: pwil2 | data: 13/03/20 | godz.: 15:19 )

To prawie tyle ile Intel ma obecnie długów.



hmmm (autor: mlc | data: 13/03/20 | godz.: 15:51 )

23mld to zapewne znacznie mniej niż Intel wydał w ich super 10nm, w sumie ciekawe czy Intel się gdzieś chwali ile wpakował $ w 10nm?



