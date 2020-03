Piątek 13 marca 2020 Watch Dogs i The Stanley Parable za darmo od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:30 Do 19 marca włącznie gracze PCtowi mogą przypisać do swojego konta Epic trzy darmowe gry przygodowe: Anodyne 2: Return to dust, Short Hike oraz Hawk Peak. Następnie ich miejsce zajmą kolejne dwie produkcje. Pierwsza to gra fabularna The Stanley Parable od studia Galactic Cafe. Wcielamy się w niej w rolę tytułowego Stanleya, pracownika zajmującego pokój numer 427 w ogromnym biurowcu, który codziennie wykonuje przesłane mu mailem czynności. Gra zaczyna się w momencie gdy polecenia przestają spływać, a Stanley opuszcza swoje miejsce pracy by dowiedzieć się czemu tak się dzieje. Gra bardzo mocno skupia się na opowieści. To ona gra tu główną rolę.



Drugim darmowym tytułem jest gra RPG Watch Dogs od Ubisoftu. Wcielamy się w niej w hakera, który postanawia stawić czoła wielkim korporacjom korzystając przy tym ze swoich umiejętności.



Aby otrzymać darmową kopię od Epica należy przejść pod TEN adres.





















