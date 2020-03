Czwartek 12 marca 2020 Co to jest i jak działa tokarka CNC?

Wydajna produkcja precyzyjnych części dla wielu gałęzi przemysłu została w ostatnich czasach zdominowana przez prężnie rozwijającą się technologię obróbki CNC. Dzieje się tak ze względu na szereg unikalnych zalet tej metody produkcji, które sprawiają, że doskonale sprawdza się w tego typu zadaniach. Do produkcji części powszechnie stosuje się dwa typy obrabiarek skrawających: tokarki oraz frezarki. W tym artykule skupimy się tokarkach ze względu na ich dominujący udział w rynku maszyn produkcyjnych.







Co to jest tokarka CNC ?



Tokarka jest maszyną pozwalającą na realizację procesu toczenia. Sam proces toczenia jest jedną z najstarszych metod wytwarzania części znanych ludzkości. Już w starożytnym Egipcie człowiek za pomocą łuku wprowadzał materiał w ruch obrotowy i przykładając do niego twarde narzędzie realizował proces skrawania materiału wytwarzając pożądany kształt. Współczesna tokarka obraca obrabiany przedmiot we wrzecionie, a stałe narzędzie skrawające zbliża się do obrabianego przedmiotu, aby odciąć z niego wióry. Ze względu na tę geometrię procesu, tokarki idealnie nadają się do części, które są osiowo symetryczne takie jak wałki, cylindry i stożki.



Tokarki CNC różnią się od klasycznych tokarek sposobem sterowania. W przypadku tych sterowanych numerycznie (CNC) wszystkie osie maszyny są poruszane za pomocą komputera, który wykonując program realizuje sekwencję określonych ruchów mających na celu uzyskanie kształtu gotowej części.



W przypadku tokarek konwencjonalnych do obsługi maszyny konieczny jest wykwalifikowany operator zwany tokarzem. To on korzystając z wielu dźwigni oraz pokręteł i przycisków steruje ruchami roboczymi maszyny. Taki rodzaj pracy wymaga większej wiedzy i doświadczenia od operatora, gdyż każdy błąd skutkuje nieprawidłowymi wymiarami produkowanej części.



Ze względu na te niedogodności a także dzięki postępowi technologicznemu tokarki CNC szybko zastępują starsze tokarki konwencjonalne. Co więcej producenci maszyn prześcigają się konstruowaniu coraz bardziej zaawansowanych maszyn pozwalających na dotychczas nieosiągalne operacje obróbki skrawaniem.



Tokarki CNC poza brakiem konieczności obsługi przez tokarza mają wiele innych zalet. Oferują przede wszystkim ogromną powtarzalność, a także najwyższą dokładność w produkcji.







Zastosowania tokarek CNC



W tokarkach CNC obrabiany materiał jest skrawany z bardzo dużymi prędkościami. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi skrawających z węglików spiekanych często powlekanych dodatkowo specjalnymi powłokami zwiększającymi odporność ostrza. W rezultacie osiąganie bardzo wysokich precyzji wymiarowych a także doskonałej jakości powierzchni produkowanych części nie stanowi problemu. Dzięki temu, a także ze względu na to że maszyny te są tak wszechstronne, są używane przez wiele gałęzi przemysłu, w tym motoryzację, elektronikę, przemysł lotniczy, produkcję broni palnej, sport i wiele innych.



Bardzo powszechne jest zastosowanie automatów tokarskich do masowej produkcji drobnych precyzyjnych części takich jak elementy złączne, części armatury a także komponenty precyzyjne jak choćby stosowane w medycynie implanty i śruby kostne.



