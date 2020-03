Czwartek 12 marca 2020 Xiaomi Mi 10: odwołano światowe targi MWC, a premierę flagowców przesunięto na 27 marca

Autor: materiały partnera | 16:00 Co roku w Barcelonie, odbywały się światowe targi telekomunikacyjne Mobile Word Congress. Wydarzenie organizowane na tak wielką skalę, gościło do tysiąca wystawców a całość przynosiła miastu i organizatorom, zyski na poziomie 500 milionów euro. Wielu z wystawców, w tym firmy takie jak Facebook, Amazon, Intel czy Sony, zrezygnowało z uczestnictwa jeszcze przed oficjalnym oświadczeniem rezygnacji, ogłoszonym przez dyrektora GSMA John'a Hoffman'a. Niestety, ale pierwszy raz w 33-letniej historii MWC, wydarzenie zostało odwołane z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.



Premiera Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro została przesunięta na ostatni tydzień marca

Targi MWC co roku dla wielu producentów, stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania swoich najnowszych urządzeń. Choć wydarzeń o podobnym charakterze jest co najmniej kilka, w tym IFA czy CES, to właśnie targi MWC zazwyczaj były najciekawsze i najbardziej obfite w nowości ze świata smartfonów. Między innymi markami, które podczas wydarzenia miały zaprezentować swoje najnowsze urządzenia były Motorola, Sony oraz Xiaomi, gdzie ta ostatnia od dłuższego czasu zapowiadała wprowadzenie dwóch, potężnych flagowców z serii Xiaomi Mi 10 na rok 2020. Smartfony Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro przez wielu były długo wyczekiwane, ponieważ powstały jako bezpośrednia konkurencja Samsunga Galaxy S20 - póki co najlepszego smartfona na rynku urządzeń mobilnych.



Po tym, jak wydarzenie zostało oficjalnie anulowane, data premiery Xiaomi Mi 10 zawisła w powietrzu. Jedak finalnie, prezes marki Xiaomi Lei Jun, ustalił ją ponownie na 27 marca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Całość będzie transmitowana na żywo na oficjalnych profilach Xiaomi na YouTube, Facebooku oraz Twitterze. Dokładne szczegóły zostaną ujawnione za niecałe dwa tygodnie, a sprzedaż zostanie uruchomiona najprawdopodobniej bezpośrednio po wydarzeniu.



Warto jednak dodać, że mowa jest o wydarzeniu i dystrybucji smartfonów na rynek Europejski i Amerykański, ponieważ sprzedaż urządzeń rozpoczęto już na rynku Azjatyckim. Co ciekawe smartfon w wersji Pro, w pierwszej turze sprzedaży został wykupiony w ilości 40 000 sztuk, natomiast w przypadku modelu podstawowego, możemy mówić o ilości sięgającej nawet 50 000 jednostek.







Sztandarowe telefony Xiaomi z swoimi potężnymi parametrami, stanowią najciekawszą alternatywę dla Galaxy S20 i iPhone 11

Wbrew oczekiwaniom smartfony będą do siebie bardzo zbliżone pod kątem specyfikacji. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj urządzenia w wersji zwykłej i Pro posiadają mocno różnicujące je parametry. Producent wyposażył podstawowy model telefonu w lepszą baterię, natomiast model Pro w lepszy aparat. Oczywiście różnicę stanowi również cena, która będzie się wahać od 600 do 1200 złotych w zależności od wybranej konfiguracji pamięci – jednak z „różnic” to by było na tyle.



Przechodząc do konkretów, obydwa modele posiadają ten sam design i specyfikację główną. Smartfony zostały wyposażone w piękne, rozlewające się na cały front ekrany AMOLED o przekątnej 6.67 cala. Posiadają one tę samą rozdzielczość oraz gęstość pikseli, dzięki czemu obydwa dostarczają wysokiej jakości obrazu. Odświeżanie mamy na poziomie 90 Hz i to chyba jedyna cecha, w przypadku której Xiaomi Mi 10, nie dościga Galaxy S20 z jego 120 Hz'owym ekranem. W środku obydwóch urządzeń znalazł się najnowszej generacji procesor Snapdragon 865 wraz z pamięcią operacyjną 8 lub 12 GB RAM oraz z 128, 256 i 512 GB pamięci przechowywania.



Co wspólnego mają Xiaomi Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10?

• Wyświetlacz 6.67”

• Technologia ekranu AMOLED 90Hz

• Procesor Snapdragon 865

• Pamięć operacyjna 8 lub 12 GB RAM

• Pamięć przechowywani 128, 256 lub 512 GB

• Aparat przedni 20 MP



Co różni Xiaomi Mi 10 Pro i Xiaomi Mi 10?

• Bateria 4780 mAh / 4500 mAh

• Aparat tylny:

- obiektyw główny 108 MP

- obiektyw ultraszeroki 20 MP F2.2 / 13 MP F2.4

- teleobiektyw 8 MP F2.2 / 2 MP F2.4

- czujnik głębi 12 MP F2.0 / 2 MP F2.4



To co różni Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro to aparat oraz bateria. Model podstawowy otrzymał większą pojemność baterii 4780 mAh, natomiast model Pro nieco mniejszy akumulator 4500 mAh. Różnica w ogólnej pojemności nie jest zbyt wielka, jednak baterie zostały wykonane w odmiennej technologii odnawiania energii. Przykładowo mimo tego, że model Pro posiada mniejszą pojemność baterii, to można naładować go z przewodową mocą 50 W, natomiast wersję zwykłą z mocą 30 W.



Drugą istotną kwestią jest oczywiście sam aparat. Choć obydwa smartfony zostały wyposażone w zestaw czterech kamer, to poszczególne obiektywy różnią się od siebie wielkością matrycy i jasnością przysłon. W skrócie osoby, które cenią sobie zdjęcia dobrej jakości zapewne skuszą się na model Pro, ponieważ oferuje on jaśniejsze obiektywy, które lepiej poradzą sobie w zmiennych warunkach oświetleniowych.



Ile będą kosztować nowe smartfony z serii Xiaomi Mi 10?

Na koniec kwestia, zdaje się najbardziej interesująca – czyli cena. Oczywiście nie znamy ceny podanej na europejski rynek, więc to co nam pozostało to przełożenie jej z cen zaproponowanych w Chinach. W przeliczeniu z juanów na polskie złotówki Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro w wersji podstawowej będą kosztować odpowiednio 2 200 oraz 2 800 złotych. Dla kontrastu Samsung Galaxy S20 i Samsung Galaxy S20 Ultra kosztują 3 900 i 5 999 złotych. Nic dziwnego, że zainteresowanie smartfonami Xiaomi jest tak duże. W końcu urządzenia bez problemu mogą stawić czoło największym flagowcom obecnego roku.



Źródło: Flavour-Design.pl , GSMarena.com



