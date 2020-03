Piątek 13 marca 2020 10-rdzeniowy Core i9-10900T z TDP 35W znaleziony w bazie danych SiSoft Sandra

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 15:52 (3) TDP to parametr służący jako wskazówka dla projektantów układów chłodzenia, informujący ich jak dużą ilość ciepła muszą odprowadzić ich konstrukcje. Jest on co prawda ściśle związany z ilością energii konsumowanej przez mikroprocesor, ale obie te wartości nie są sobie równe, choć zazwyczaj nie odbiegają od siebie w sposób znaczny. Zasada ta nie dotyczy wersji inżynieryjnych, które potrafią pracować z parametrami dalece odbiegającymi od docelowych. Tak było w przypadku modelu Core i9-10900T, którego test odnaleziono w bazie danych benchmarku SiSoft Sandra. Opisywany układ ma 10 rdzeni i 20 wątków, a jego zegar bazowy wynosi 1,9GHz i może zostać podniesiony do 4,5GHz w trybie TURBO (tylko jeden rdzeń).



TDP tego modelu wynosi zaledwie 35W, co w teście nie przeszkodziło mu skonsumować aż 123W energii elektrycznej. To oczywiście nie jest jakąś ogromną wartością, ale w kontekście TDP potrafi wprawić w osłupienie. Opisywany przedstawiciel rodziny Comet Lake-S osiągnął w Sandrze 178,14pkt, a więc mniej więcej tyle ile sześciordzeniowy Core i5-9600K. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze wersja sklepowa będzie zapewne konsumować mniej prądu, a ponadto tak duże zużycie prądu na pewno nie utrzymuje się długo, bo wraz ze wzrostem wydzielanej energii cieplnej dość szybko następuje obniżenie zegarów bazowych.



Właśnie z tego względu pracujący z zegarem bazowym 3,7GHz model Core ii9 10900K ma TDP nie 35W, a 125W.









na dobrej płycie (autor: Mario2k | data: 13/03/20 | godz.: 16:04 )

Z dobrym chłodzeniem 5.1GHz na wszystkich rdzeniach powinno być osiągalne a wtedy przynajmniej w grach Ryzen 3900X uklęknie przed tym procem



... (autor: pwil2 | data: 13/03/20 | godz.: 16:29 )

Wielka mi rzecz. 8250U ma 4c8t 1.6@15W. Jaki problem by mieć 10c20t 1.9@35W? PL2=44W dla 8250U, a PL2=123W dla 10c20t.



Teraz trzeba będzie dzielić ludzi na tych co chcą zmieniać (autor: Mario1978 | data: 13/03/20 | godz.: 16:52 )

laptopa raz na pół roki i tych co będą chcieli go używać tak przynajmniej z 5lat.Jeżeli to CPU będzie boostować do 5.2Ghz z takim TDP to wiadome , że limity mocy zostaną spokojnie przekroczone ponad 3 krotnie jakby z samego TDP wynikało.

Dla tych co jarają się cyferkami jest to produkt w sam raz.AMD nie ma tutaj szans jak rajcuje Was zegar powyżej 5Ghz nawet przy chwilowym booscie.Firmy będą musiały skrócić gwarancję albo przy reklamacjach ludzie będą dostawali odpowiedzi typu , nie dbał dobrze o laptop gdyż nie miał on odpowiedniej wentylacji i po prostu procesor się spalił.



