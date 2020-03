Piątek 13 marca 2020 Epic Games kupił firmę Cubic Motion

Autor: Wedelek | 15:55 (2) Epic Games poinformował o przejęciu swojego dotychczasowego partnera, czyli Cubic Motion. Firma ta jest znana przede wszystkim z systemów do animacji modeli 3D, ze szczególnym uwzględnieniem twarzy. Posiadana przez nich technologia pozwala w relatywnie łatwy sposób podpiąć nagraną w sesji motion capture animację, a następnie przenieść ją na model 3D renderowany w czasie rzeczywistym. To co wyróżnia ją na tle konkurencji to wysoka jakość przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. Do tej pory z mechanizmów Cubic Motion skorzystały między innymi Sony Interactive Entertainment oraz Insomniac Games, które zaimplementowały je w grach God of War oraz Marvel Spider-Man.



Dla Epica zakup Cubic Motion to element strategii rozwoju silnika Unreal Engine, który ma się stać w przyszłości dominującym narzędziem dla deweloperów. Przy tym nowy nabytek idealnie uzupełnia technologię zaawansowanego mapowania twarzy, którą Epic pozyskał w styczniu ubiegłego roku wraz z przejęciem firmy 3Lateral.



Szkoda tylko, że nie wiadomo ile oba te zakupy kosztowały Epica. No cóż, pewnie już się tego nie dowiemy.









K O M E N T A R Z E

taka animacja (autor: Mario2k | data: 13/03/20 | godz.: 16:03 )

Za 3-4 lata w każdej grze



1-- (autor: Mario1978 | data: 13/03/20 | godz.: 16:48 )

Jeden rozsądny co wie jak obecnie już technologia jest zaawansowana.Szczerze konsole właśnie nowej generacji nie będą zbyt odstawać od samej generowanej postaci ale tło jest niczym poważnym.Za 3lata od premiery PS5 z całą pewnością taka grafika w grach zacznie się pojawiać a tło będzie zdecydowanie miał więcej wielokątów chyba , że w filmiku chcieli pokazać tylko nacisk na postać.





