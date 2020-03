Piątek 13 marca 2020 Jak stworzyć stronę internetową nie mając doświadczenia w tym temacie?

Autor: materiały partnera | 15:18 W obecnych czasach każde przedsiębiorstwo, które chce utrzymać się na rynku, musi posiadać swoją stronę internetową. Wiele osób jednak nie jest zaznajomionych z technologiami informatycznymi, które pozwoliłyby z łatwością stworzyć witrynę od zera. Powstaje więc pytanie, jak stworzyć stronę internetową, nie mając w tym żadnego doświadczenia? Okazuje się, iż jest to możliwe.









Po co zakładać stronę internetową?



Obecnie ponad 60% handlu odbywa się za pośrednictwem internetu. Specjaliści jednogłośnie stwierdzają, iż firma, która nie promuje aktywnie swoich produktów i usług za pośrednictwem internetu, zniknie z rynku w ciągu 5 lat bez względu na to, w jakiej branży obecnie działa. Posiadanie swojej strony internetowej zwiększa prawdopodobieństwo przyciągnięcia klientów do siebie. Osoby poszukujące konkretnej usługi bądź produktu, swoje pierwsze kroki kierują do wyszukiwarki internetowej. To właśnie odpowiednio wypozycjonowana strona internetowa, która jest na szczycie wyszukiwań stanie się obiektem zainteresowania potencjalnego klienta. Drugą, równie istotnym powodem, dla którego każdy sklep i każda firma powinna mieć swoją stronę internetową, jest budowanie marki i zaufania wśród klientów. Strona, zawierająca interesujące treści, nie tylko związane z reklamą produktów, są pozytywnie postrzegane przez odwiedzających, i to właśnie w takich miejscach robią zakupu i korzystają z usług.



Samodzielne tworzenie strony od zera



Osoby, które są biegłe w posługiwaniu się technologiami webowymi, mają potencjał do tego, by stworzyć swoją własną, autorską stronę internetową zupełnie od zera. Robiąc swoją stronę www krok po kroku, niezbędna będzie znajomość co najmniej podstawowych technologii jak HTML5 oraz CSS3. Język HTML jest odpowiedzialny za treść, która będzie publikowana na stronie internetowej, natomiast CSS nadaje jej odpowiedni wygląd. Obecnie strona musi być nowoczesna, zainteresować odwiedzającego efektowną szatą graficzną, animacje i elementy strony, które pozwolą na interakcję z użytkownikiem. Do nadania takiego kształtu swojej stronie niezbędne jest użycie JavaScript. Oczywiście to nie wszystkie technologie, które przydają się w celu stworzenia własnej strony internetowej. Są również dodatkowe biblioteki takie jak Bootstrap oraz jQuery, które odpowiadają do jeszcze lepszego wyglądu strony www. Jeśli nie znasz się na tworzeniu stron to i tak jesteś w stanie wiele cennych informacji znaleźć w sieci, na przykład na blogu stworzycstrone.pl. Ze znajdującymi się tam poradami bez problemu będziesz w stanie zrobić własną stronę www.



Stworzenie strony internetowej za pomocą kreatora stron www



Zdecydowana większość osób nie ma jednak pojęcia, w jaki sposób stworzyć własną stronę internetową od zera. Dlatego specjalnie z myślą o nich stworzono innowacyjną technologię, która pozwoli na automatyczne stworzenie swojej własnej strony www w zależności od naszych preferencji, które możemy wybrać z dziesiątek dostępnych do wyboru opcji. Najpopularniejszym rozwiązaniem wśród kreatorów stron internetowych, są płatne szablony wordpress, która zawierają tysiące szablonów z przeróżnymi motywami wordpress. Dzięki tak dużej różnorodności każda osoba znajdzie odpowiedni motyw dla siebie, który pozwoli nadać stronie autorski i oryginalny wygląd. W sieci znajduje się sporo poradników na temat tego jak samodzielnie zrobić stronę czy bloga.



