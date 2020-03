Poniedziałek 16 marca 2020 Nvidia zaprasza na wideokonferencję GTC Digital 24 marca

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 11:14 Nvidia poinformowała, że w dniach 24-26 marca za pomocą wideotransmisji internetowej odbędzie się wydarzenie nazywane Nvidia GPU Technology Conference (w skrócie Nvidia GTC). Początkowo informacje, jakimi Nvidia zamierza się podzielić poprzez transmisję on-line, miały zostać zaprezentowana na stacjonarnej konferencji Game Developers Conference 2020 (GTC 2020), która została odwołana wskutek epidemii koronawirusa. Z tego powodu, zaplanowane tam prezentacje, zostały przeniesione do formy wideokonferencji, co symbolizuje dopisek "Digital" dodany do nazwy Nvidia GTC.



Według oczekiwań, w trakcie wydarzenia Nvidia pochwali się swoimi najnowszymi osiągnięciami oraz zaprezentuje dalsze plany na najbliższą przyszłość. Być może, w trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowana architektura Ampere, która zostanie użyta w kolejnej gneracji kart graficznych GeForce RTX serii 3000.



