Poniedziałek 16 marca 2020 Premiera mobilnych procesorów Ryzen 9 4900H i 4900HS

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:18 AMD wprowadza do sprzedaży swoje flagowe procesory dla notebooków - Ryzen 9 4900H oraz Ryzen 9 4900HS. Nowe CPU bazują na 7nm rdzeniu krzemowym o nazwie kodowej Renoir, i udostępniają 8 rdzeni ZEN 2 z obsługą 16-wątków oraz zintegrowany układ graficzny z serii Radeon Vega. W odróżnieniu od dotychczas najszybszych modeli Ryzen 7 4800H i 4800HS, seria Ryzen 9 odróżnia się wyższym taktowaniem rdzeni CPU i bardziej wydajnym układem graficznym. Taktowanie bazowe wynosi 3,0 GHz w wersji HS (wskaźnik TDP 35W) i 3,3 GHz w wersji H (wskaźnik TDP 45W), a taktowanie Turbo sięga 4,4 GHz dla obu modeli. Zastosowany układ graficzny to Radeon Vega 8 o taktowaniu do 1750 MHz.



Dla porównania mobile Ryzeny 7 4800 H / HS mają taktowanie bazowe 2,9 GHz i taktowanie Turbo 4,2 GHz, oraz układ graficzny Radeon Vega 7 o taktowaniu do 1600 MHz,







