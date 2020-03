Poniedziałek 16 marca 2020 Microsoft podał szczegółową specyfikację nowego Xbox'a

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 16:19 (1) Microsoft postanowił podzielić się bardziej szczegółową specyfikacją techniczną przygotowanej konsoli Xbox Series X, której premiera rynkowa ma odbyć się w 2. połowie tego roku. Sercem konsoli jest układ krzemowy o powierzchni 360,45 mm2, zawierający 8 rdzeni CPU z architekturą ZEN 2, oraz zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 2 i 52 blokami Compute Units. Taktowanie CPU wynosi 3,66-3,80 GHz, a taktowanie GPU 1825 MHz. Chip jest wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym N7P (ulepszona litografia 7nm, ale bez EUV), i współpracuje z 16 GB pamięci GDDR6 połączonej 320-bitowym interfejsem, i podzielonej na dwie oddzielne części.



Część pamięci GDDR6 oferuje pojemność 10 GB i zapewnia przepustowość 560 GB/s, a pozostała część to 6GB o przepustowości 336 GB/s. Nie podano przy tym przeznaczania tych pamięci ani powodu rozdzielenia, ale można spodziewać się, że część GDDR6 jest przydzielona do GPU, a część do CPU.



Konsola jest wyposażona w dysk SSD NVMe o pojemności 1TB i szczytowej szybkości 2400 MB/s, złącze HDMI 2.1, napęd Blu-Ray 4K UHD, złącza USB 3.2 Gen 2 o przepustowości 10 Gbps. Obsługiwane formaty obrazu to do 4K przy płynności 60 Hz / fps, lub Full HD przy płynności 120 Hz / 120 fps.







