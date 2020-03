Poniedziałek 16 marca 2020 Strona internetowa na Typo3

Autor: materiały partnera | 10:49 Typo3 to popularny CMS, który można wykorzystać do stworzenia prostego bloga lub rozbudowanej strony internetowej. Sprawdź, co wyróżnia to rozwiązanie na tle takich CMS, jak WordPress, Joomla! oraz Drupal.





Z naszego podsumowania zalet Typo 3 dowiesz się również, gdzie zlecić zaprojektowanie strony z wykorzystaniem tego CMS, aby efekt odpowiadał twoim oczekiwaniom.





Co to jest Typo 3?



Stale rozbudowywany system CMS o nazwie TYPO3 rozwijany jest na licencji otwartego oprogramowania (Open Source), dzięki czemu bez żadnych ograniczeń można go wykorzystywać na potrzeby prywatne oraz komercyjne. O ile jednak oprogramowanie dostępne jest za darmo, to samodzielne stworzenie dobrej strony bez dobrej znajomości CMS jest trudne i czasochłonne. Nic więc dziwnego, że najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania doświadczonemu zespołowi projektantów stron internetowych.



Najważniejsze zalety Typo3



Zalet Typo3 jest wiele i tak naprawdę każdy użytkownik może wskazać inne, które w jego przypadku będą najważniejsze. Warto więc wspomnieć przede wszystkim o tych, które docenią wszyscy właściciele serwisów stworzonych na Typo 3. Pierwszą z nich jest pełna modułowość, co przekłada się na wszechstronność całego CMS. W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań, gdzie zazwyczaj uprawienia administratora można przyznawać na takich samych zasadach, w Typo3 nie dość, że każdy użytkownik może otrzymać inne uprawnienia, to dodatkowo można tworzyć specjalne grupy użytkowników. Ułatwia to administrowanie rozbudowanymi serwisami internetowymi. CMS obsługuje specjalny język o nazwie TypoScript, który ułatwia dostosowanie wyglądu i funkcjonalności całej strony.



Projektowanie stron na podstawie Typo3



Jak widać, jest wiele zalet, które przemawiają za wybraniem CMS Typo3. Warto jednak wspomnieć o kilku istotnych wadach. Największą z nich jest skomplikowana instalacja oraz konfiguracja, szczególnie jeżeli strona ma bezproblemowo funkcjonować. To właśnie dlatego klienci, którym zależy na powodzeniu projektu, zlecają wszelkie prace programistyczne firmie http://www.technetdesign.pl/. Ma ona wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozmaitych stron oraz sklepów internetowych, a wśród wykorzystywanych rzez nią technologii znajdują się między innymi Magento i PrestaShop (oprogramowanie do tworzenia sklepów) oraz wspomniany CMS Typo3. Na podanej stronie internetowej znajdziesz wiele przykładowych realizacji.



Źródło zdjęcia: unsplash.com

Licencja: unsplash.com/license



