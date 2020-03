Wtorek 17 marca 2020 Apple ukarane grzywną 1,1 mld Euro

Autor: Zbyszek | źródło: CNET | 18:17 Francuski urząd ds. konkurencji (Autorité de la Concurrence) uznał, że firma Apple nadużywała swojej silnej pozycji i przewagi ekonomicznej do nacisków na swoich dystrybutorów, naruszając zasady uczciwej konkurencji. Zdaniem urzędu, Apple przekonało swoich dystrybutorów do tego, aby ze sobą nie konkurowali i zawiązali zmowę cenową. To spowodowało negatywny wpływ na cenę urządzeń dla odbiorców końcowych. Francuski urząd nałożył też kary na samych dystrybutorów - Tech Data oraz Ingram Micro. Pierwsza z tych firm musi zapłacić 76 mln euro, a druga 63 mln euro.



Warto dodać, że 1,1 mld euro to najwyższa kara, jaką kiedykolwiek nałożył francuski Autorité de la Concurrence. To ponad trzy razy więcej niż kara 350 mln euro, jaką w 2015 r. otrzymało Orange.



