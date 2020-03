Środa 18 marca 2020 Wzrasta zagrożenie dla możliwości organizacji targów Computex 2020

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 16:44 Dotychczas z powodu światowej epidemii odwołane zostało bardzo wiele zaplanowanych wydarzeń. W branży elektronicznej odwołano m.in targi MWC (Mobile World Congress), konferencję E3, konferencję Game Developers Conference 2020 (GTC 2020) oraz konferencję Apple. Według najnowszych informacji, obecnie zagrożona jest także organizacja targów Computex 2020, które są zaplanowane na początek czerwca. Wszystko z powodu wydanej przez Tajwański rząd decyzji o tymczasowym zamknięciu granic i przymusowej kwarantannie dla uprawnionych do przyjazdu.



Według DigiTimes, przygotowania do targów Computex 2020 każdorazowo ruszają już kilka tygodni przed startem targów. Uczestniczące w nich firmy corocznie już od kwietnia wysyłają do Tajwanu swoich pracowników celem przygotowania stoisk i wystaw. W przypadku przedłużenia restrykcji wydanych przez tamtejszy rząd, może to być znacznie utrudnione.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.