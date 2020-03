Środa 18 marca 2020 Nowy iPad Pro i nowy MacBook Air zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 17:04 Apple zaprezentowało nowe, tegoroczne modele tabletów iPad Pro oraz laptopów MacBook Air. Nowy MacBook Air 2020 posiada zaktualizowane procesory, którymi zostały Core 10. generacji z serii Ice Lake-U, oraz szereg różnych ulepszeń. Wśród nich znalazły się ulepszony system mikrofonów, ulepszone głośniki głośniejsze o 25 procent i z dwukrotnie lepszym basem, powiększony o 20 procent gładzik Force Touch, oraz podświetlana klawiatura Magic Keyboard ze niskim skokiem klawiszy znana dotychczas z 16-calowego MacBooka Pro. Inna ze zmian to większa pojemność startowa dysków.



Teraz modele bazowe MacBook Air 2020 mają nośniki 256 GB, zamiast 128 GB jak wersje z ubiegłego roku i wcześniejsze. Do wyboru są procesory od Core i3 do Core i7, 8 lub 16 GB pamięci RAM, a nośnik SSD w droższych wersjach może mieścić 512 GB, 1TB lub 2TB danych. Cena startowa to 999 USD, a w Polsce od 4999 złotych.





iPad Pro 2020 występuje w dwóch wersjach - z ekranem o przekątnej 11 cali lub 12,9-cala. W obu występuje nowy bardziej wydajny procesor Apple A12Z Bionic, z 8-rdzeniowym układem graficznym i jednostką Neural Engine. Kolejne ze zmian to ulepszony system mikrofonów, poprawiona jakość dźwięku z głośników, oraz nowa podświetlana klawiatura Magic Keyboard z gładzikiem. Ulepszenia objęły również aparat fotograficzny, w którym pojawił się czujnik LiDAR do wykrywania głębi i dodatkowy obiektyw – oprócz głównego o rozdzielczości 12 Mpix, dostępny jest jest jeszcze ultra-szerokokątny obiektyw 10 Mpix.



Cena wersji startowych z nośnikiem 128 GB wynosi 799 USD za model 11-calowy i 999 USD za wersję 12,9-cala. W Polsce odpowiednio: od 3899 złotych i od 4999 złotych.







