Środa 18 marca 2020 Oficjalna obniżka cen procesorów Ryzen 3. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:43 Firma AMD poinformowała o obniżce cen procesorów Ryzen 3. generacji. Obniżki sięgają od 25 do 50 dolarów i dotyczą procesorów posiadających do 6 do 12 rdzeni. Ryzen 9 3900X kosztuje teraz 449 USD zamiast 499 USD, Ryzen 7 3800X kosztuje 359 USD zamiast 399 USD jak dotychczas, a Ryzen 7 3700X kosztuje 304 USD zamiast 329 USD jak dotychczas. Cena 6-rdzeniowego Ryzena 5 3600X została obniżona z 249 do 224 USD, a modelu Ryzen 5 3600 ze 199 do 174 USD. Bez zmian pozostaje cena 16-rdzeniowego modelu Ryzen 9 3950X oraz Threadripperów 3. generacji.



Dodatkowo oprócz obniżki AMD dodaje do przecenionych procesorów gratisowy 3 miesięczny abonament na usługę Xbox Game Pass.







