Karty GeForce RTX będą zgodne z API DirectX 12 Ultimate

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:37 Nvidia poinformowała, że dotychczasowa generacja kart GeForce RTX będzie zgodna z przygotowywanym przez Microsoft nowym API DirectX 12 Ultimate. Nowa ulepszona wersja API trafi do systemu Windows wraz z jedną z najbliższych większych aktualizacji. DirectX 12 Ultimate formalnie doda do DirectX obsługę kilku nowych funkcji, takich jak zmienna jakość cieniowania (Variable Shading Rate), czy tajemnicze obecnie funkcje Mesh Shader i Sampler Feedback. Jak informuje Nvidia, dopisek Ultimate został dodany do DirectX 12, aby odróżnić karty obsługujące DirectX 12 i nowe zaawansowane funkcje, od kart obsługujących tylko DirectX 12 bez nowych rozszerzeń.







