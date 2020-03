Piątek 20 marca 2020 AMD prezentuje RayTracing, karty z RDNA 2 zgodne z DX12 Ultimate

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:42 (2) Firma AMD poinformowała, że jej nadchodzące karty graficzne oparte o architekturę RDNA 2 będą zgodne z najnowszym API DirectX 12 Ultimate. Przy okazji tej zapowiedzi producent udostępnił demo, przedstawiające jak wygląda grafika z aktywowanym śledzeniem promieni (Ray Tracingiem) uruchomionym na kartcie graficzne z architekturą RDNA 2. DirectX 12 Ultimate to rozwinięcie "zwykłego" DirectX 12, aby odróżnić karty obsługujące DirectX 12 i nowe zaawansowane funkcje takie jak Ray Tracing, zmienna jakość cieniowania (Variable Shading Rate), od kart obsługujących tylko DirectX 12 bez tych nowych rozszerzeń.



Dodatkowo DirectX 12 Ultimate ujednolica platformy graficzne na PC i Xbox Series X. Microsoft porzucił rozwijanie niezależnych bibliotek dla swojej przyszłej konsoli, i nowy Xbox także będzie zgodny z DirectX 12 Ultimate, co uprości tworzenie gier oraz ich wzajemną konwersję pomiędzy PC a Xboxa.









