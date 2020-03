Wtorek 24 marca 2020 Nowy DAS od Terra Master z Thunderbolt 3

Autor: Wedelek | źródło: Terra Master | 05:01 Terra Master dodał do swojej oferty nowego DASa, czyli urządzenie dyskowe o podobnej budowie co tradycyjny NAS, ale podłączane bezpośrednio do komputera PC, zamiast do sieci. Model D5 oferuje miejsce na pięć nośników w formacie 3.5 lub 2.5 cala o łącznej pojemności do 80TB. Urządzenie obsługuje przy tym macierze JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, oraz RAID 10 i łączy się z komputerem za pomocą dwóch portów Thunderboolt 3 zapewniając przepustowość na poziomie do 1035MB/s podczas odczytu danych i do 850MB/s w przypadku zapisu. Samo urządzenie waży 2,3kg (bez dysków), jest chłodzone przez dwa 80mm wentylatory i posiada dodatkowe złącze DisplayPort 1.2, do którego można podłączyć zewnętrzny monitor.



Szczegółową specyfikację znajdziecie TUTAJ. Ceny nie podano.







