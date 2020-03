Wtorek 24 marca 2020 Vulkan też dostał wsparcie dla Ray Tracingu

Autor: Wedelek | źródło: Khronos | 05:16 Na platformę GitHub trafiła poglądowa wersja Ray Tracingu dla API Vulkan, przeznaczona na razie tylko do testów. Wraz z nią do dyspozycji programistów oddano kanał Slackowy o nazwie Khronos Developer, za pomocą którego będzie można zgłaszać zarówno odnalezione błędy jak i sugestie. Finalna wersja tego narzędzia ma być bardzo podobna w implementacji do obecnie dostępnych rozwiązań, dzięki czemu wdrożenie wsparcia dla nowej techniki ma być bardzo łatwe i szybkie. Bardzo ciepło o inicjatywie Khronosa wypowiadają się zarówno Nvidia jak i AMD, które jak nie trudno się domyślić z pewnością dołożą wszelkich starań by Vulkanowy Ray Tracing działał na ich kartach bez zarzutu.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.