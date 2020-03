Poniedziałek 23 marca 2020 Core i9-10900KF przetestowany w Time Spy

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:30 Do sieci trafiły kolejne testy procesora Core i9-10900KF z rodziny Comet Lake w benchmarku Time Spy. Układ ten oferuje 10-rdzeni i 20-wątków, jest wytwarzany w litografii 14nm++ i pasuje do gniazda LGA 1200. Przy tym może się pochwalić bardzo wysokim zegarem bazowym wynoszącym 3700MHz, który dodatkowo może być podniesiony do 4800MHz, a nawet 5300MHz (jeden rdzeń), co daje mu przewagę w niektórych aplikacjach, w tym w większości gier. Najnowszy procesor Intela w popularnym teście Time Spy uzyskał 12 400 pkt, co oznacza, że w grach powinien być nieco szybszy od konkurencyjnego Ryzena 9 3900X.



Sytuacja ta odwraca się w testach wielowątkowych, gdzie to produkt AMD wychodzi na prowadzenie. Warto przy tym mieć na uwadze, by zestawiając ze sobą różne testy brać pod uwagę również to jaką pamięć RAM zastosowano. Szybsze kości pamięci potrafią zauważalnie wpłynąć na końcowy wynik testu.







