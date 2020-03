Poniedziałek 23 marca 2020 Tomb Raider i Lara Croft and the Temple of Osiris za darmo na Steam

Autor: Wedelek | źródło: Steam | 05:01 Steam uruchomił nową akcję promocyjną w ramach której do 24 marca można za darmo przypisać do swojej biblioteki dwie gry z serii Tomb Raider. Pierwszą jest produkcja od Crystal Dynamics z 2013 roku, stanowiąca reboot całej serii. Poznajemy w niej młodą Larę Croft, która w wyniku katastrofy morskiej ląduje u wybrzeży jednej z wysp należących do Japonii, gdzie musi stawić czoła licznym przeciwnikom. W tej części po raz pierwszy Lara styka się też z organizacją Trójca, która będzie stanowić silnik napędowy dla fabuły kolejnych odsłon tego cyklu. Drugą z darmowych gier jest nastawiona na kooperację gra przygodowa Lara Croft and the Temple of Osiris.



Od strony fabularnej jest to spin-off głównej serii, w której naszym wrogiem staje się nie organizacja Trójca, tylko obudzony z letargu egipski bóg Seth.



Poniżej znajdziecie bezpośrednie linki do Steama:

• Tomb Raider 2013 - KLIK

• Lara Croft and the Temple of Osiris - KLIK









