Poniedziałek 23 marca 2020 Microsoft podał datę premiery Xbox Series X

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:44 Microsoft przypadkowo zdradził nam datę premiery Xboxa Series X. Debiut nowej konsoli w USA zapowiedziano na 26 listopada 2020 roku, tak by można ją było kupić tuż przed Świętem Dziękczynienia. Oryginalny post zamieszczony na Twitterze został jednak szybko poprawiony i teraz możemy się z niego dowiedzieć, że w większości krajów premiera Xboxa Series X odbędzie się pod koniec roku, a dokładnie rzecz ujmują przed nadejściem Świąt Bożego Narodzenia. Największy konkurent Microsoftu, czyli Sony nadal milczy w kwestii daty premiery PS5 i wszystko wskazuje na to, że tym razem to konsola giganta z Redmond pojawi się na rynku jako pierwsza.



Warto przy tym nadmienić, że oba produkty pod względem budowy będą do siebie bardzo podobne. W obu przypadkach dostaniemy CPU z rdzeniami Zen 2 i GPU z RDNA 2, oraz dysk SSD, ale układ graficzny w konsoli Sony będzie mieć mniej jednostek wykonawczych, za to pracujących z wyższą częstotliwością. Na papierze Xbox Series X ma być nieco szybszy od PS 5, a jeśli do tego pojawi się jako pierwszy, to może zgarnąć sporą część klientów dla siebie. Na korzyść Microsoftu gra również usługa Xbox Game Pass, w ramach której opłacając abonament mamy dostęp do szerokiej biblioteki gier AAA.







