Poniedziałek 23 marca 2020 Windows 10 dostanie nowy system aktualizacji sterowników

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:57 Obecnie największym problemem Windows 10 są wadliwie działające aktualizacje, które potrafią skutecznie utrudnić korzystanie z niektórych komputerów klasy PC. Zazwyczaj winne są tu sterowniki, które nie współpracują ze zaktualizowanym OSem tak, jak spodziewał się tego Microsoft. Niestety mnogość różnych konfiguracji sprzętowych na których instalowana jest „dziesiątka” jest tak duża, że nie da się przewidzieć wszystkich ewentualnych problemów. Sam Windows domyślnie dba o aktualizację sterowników, ale i ta funkcja bardzo często powoduje liczne problemy z działaniem systemu.



Dlatego też począwszy od wersji 1709 zostanie wdrożony nowy system ich aktualizacji. Każdy nowo wydany sterownik po przejściu wewnętrznych testów Microsoftu będzie najpierw dostarczany wąskiej grupie użytkowników wytypowanych przez algorytm i jeżeli nie będą oni zgłaszać problemów, to po 30 dniach aktualizacja trafi do głównego kanału Windows Update. Grupy testowe będą tworzone z najbardziej aktywnych użytkowników, posiadających możliwie najbardziej różniący się od siebie sprzęt. Chodzi o to, by pozyskać maksymalnie dużo danych i zawczasu wychwycić ewentualne problemy, a przy tym zredukować do minimum liczbę użytkowników dotkniętych błędami.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.