Nowe informacje na temat Rocket Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:44 Wciąż czekamy na premierę Comet Lake-S, a tymczasem do sieci trafiają kolejne informacje o jego następcy, czyli Rocket Lake-S. Układy te trafią do sprzedaży w przyszłym roku i podobnie jak dotychczasowe chipy niebieskich będą wytwarzane w litografii 14nm. Ta sama będzie również podstawka, a wiec LGA 1200. Na tym lista podobieństw się kończy, bowiem do Rocket Lake-S zawita nowa architektura x86 pod postacią rdzeni Willow Cove, które zostaną przeniesione z 10nm Tiger Lake do starszego procesu. Nowy będzie też układ IGP bazujący na architekturze Xe z odświeżonym media encoderem, a także kontroler pamięci RAM, który ma wspierać natywnie kości o wyższych częstotliwościach pracy.



Rocket Lake-S to również pierwszy procesor Chipzilli ze wsparciem dla technologii PCI-Express 4.0. Same linie będą zresztą nie tylko szybsze, ale i bardziej liczne. Intel zdecydował się w reszcie na dodanie czterech kolejnych linii, zwiększając ich sumę do dwudziestu. Kolejne istotne modyfikacje to znacznie szybsza szyna DMI 3.0 x8, łącząca CPU z chipsetem, oraz wbudowany w układ kontroler Thunderbolt 4.0 i USB 3.2 Gen 2x2. To samo źródło twierdzi również, że Rocket Lake-S będzie pozbawiony systemu enklaw SGX, które w ostatnim czasie zasłynęły przede wszystkim z wykrytych w nich luk bezpieczeństwa.







