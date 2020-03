Wtorek 24 marca 2020 Lakefield i5-L15G7 przetestowany w GeekBenchu 5

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:29 Intel Core i5-L15G7, a więc pierwszy przedstawiciel Lakefieldów po raz kolejny został przetestowany w benchmarku GeekBench 5. Opisywany CPU składa się z pojedynczego rdzenia Sunny Cove taktowanego zegarem 1,4GHz (do 2,95GHz), czterech rdzeni x86 Tremont, 1,5MB pamięci L2 i 4MB współdzielonej pamięci L3. TDP tej jednostki wynosi 5-7W, a dzięki warstwowej budowie zajmuje on bardzo małą powierzchnię. Niestety jego wydajność jest równie mizerna i wynosi 725pkt w trybie jednowątkowym i 1566pkt w teście wielowątkowym. Z jednej strony to znacznie więcej niż w przypadku Snapdragona 835, którego pojedynczy wątek jest niemal dwukrotnie słabszy, a z drugiej strony mocniejsze CPU na bazie ARM osiągają znacznie lepsze rezultaty.



Dla porównania rdzeń w 8cx ma porównywalną moc, że już niw wspomnę o Apple A13 Bionic, który w teście jednordzeniowym zdobywa 1338pkt. Suma summarum wszystko będzie zależeć od wyceny Lakefieldów.







