Wtorek 24 marca 2020 W październiku zadebiutuje Zen 3 i RDNA 2

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:47 Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle ekscytująca końcówka roku jeśli chodzi o premiery nowego sprzętu i nie chodzi mi jedynie o debiut konsol nowej generacji. W okolicach października swoją premierę będą miały aż dwie nowe rodziny produktów od AMD, wykonanych w usprawnionej litografii 7nm. Pierwszą z nich będą nowe Ryzeny z serii 4000 o kodowej nazwie Vermeer, dedykowane dla podstawki AM4. Układy te mają bazować na zupełnie nowej architekturze Zen 3, która względem obecnej generacji przyniesie średnio 17% wzrost wskaźnika IPC (ilość instrukcji wykonywanych na pojedynczy takt procesora).



Tak duży przyrost mocy został osiągnięty między innymi dzięki całkowitej przebudowie bloków CCX oraz współdzielonej pamięci L3, która teraz ma być wspólna dla wszystkich rdzeni w procesorze. Dla kontrastu w Zen 2 pamięć jest współdzielona jedynie przez rdzenie znajdujące się w tym samym module CCX, a co za tym idzie z 16MB bloku pamięci mogą korzystać maksymalnie 4-rdzenie x86. Ponadto w Zen 3 zostaną wykorzystane zupełnie nowe, znacznie szersze jednostki FP, które sumarycznie zapewnią 50% wzrost wydajności przy przetwarzaniu liczb zmiennoprzecinkowych. Ostatnim z atutów nowej architektury będą wyższe zegary z jakimi pracuje procesor. Ich taktowanie ma wzrosnąć o 200-300MHz.





Październik przyniesie nam też nowe Radeony korzystające z drugiej generacji architektury RDNA. Ta ma zapewnić o 50% większą wydajność niż RDNA 1 w przeliczeniu na 1W zużytej energii, oferując przy tym wsparcie dla nowych technologii w postaci VRS (Variable Rate Shading) oraz Ray Tracingu zgodnego z DirectX 12 Ultimate. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że do sprzedaży mają trafić zarówno układy wyposażone w RDNA 2 i pamięć HBM2, jak i tańsze warianty z GDDR6.









